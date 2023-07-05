Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından planlanan ’Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın açılış gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılış töreni Hakkari’de de gerçekleştirildi. Törende kısa bir açıklama yapan Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, programa katılan Vali Akbıyık ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Törene; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik Spor İl Müdürü Emin yıldırım ve sporcular katıldı.