Hakkari’de yaz boyunca tüm camilerde devam eden Kur’an kursları düzenlenen programla sona erdi.

Hakkari’de yaz boyunca tüm camilerde devam eden Kur’an kursları düzenlenen programla sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca çocukların ruh dünyasına dokunmak, manevi gelişimlerine ve ahlaki eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de başlatılan 6 haftalık yaz Kur’an kursları sona erdi. Yaz boyunca Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için Hakkari İl Müftülüğü tarafından coşkulu bir program düzenledi. Kent Parkta organize edilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahiler ve çeşitli etkinliklerinin ardından konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kursa gelen çocuklarımız Kur’an-ı Kerim’in yanında dini bilgileri, Siyer-i Nebiyi, İslam’ın güzel ahlakını da öğrendiler. Bu anlamda yaz tatilinde çocuklarını camilere gönderen anne ve babalara, onları en güzel şekilde eğitmek için tatillerini ve izinlerini feda eden din gönüllüleri ve Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kentin farklı camilerinde eğitim gören yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı program, çizgi film gösterimi ve ikramlarla sona erdi.