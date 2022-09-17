Hakkari Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde yaşlılar için moral ve motivasyon gecesi düzenlendi.

Hakkari Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde yaşlılar için moral ve motivasyon gecesi düzenlendi.

Öğretmenevindeki etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, masaları tek tek dolaşarak yakından ilgilendiği yaşlıların sorun ve taleplerine dinledi. Vatandaşların daha mutlu ve güzel yaşaması, alt ile üstyapıdaki sorunları halletmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Akbıyık, kentin son yıllarda değişip dönüştüğünü söyledi.

Belediye olarak hemen hemen bütün mahallelerde asfalt çalışması yaptıklarını belirten Akbıyık, "Yaptığımız asfalt 70 kilometreyi geçti. Mahalleler için yeni 15 servis alarak sizlerin hizmetine sunduk. Yeni parklar, Golazüryan Sosyal Tesisi’ni ve seyir terasını yaptık. Valiliğin ve belediyenin YADES programı çerçevesinde görevlilerimiz sizlerin evlerine geliyor, her türlü ihtiyaçlarınızı tespit ediyor ve imkanımız dahilinde elimizden geleni sizlerin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizlerin hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu ekibi sahne alarak müzik dinletisi sundu.

Yaşlılar, Vali Akbıyık’a sarılarak sohbet ettiler.