Hakkari merkez dağlık alanda yaralı halde bulunan bir dağ keçisi, köy muhtarı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyü yakınlarında yaralı bir dağ keçisi gören köy muhtarı Derviş Demirkan, hayvanı aracına alarak DKMP Hakkari Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Ekipler, Ulu Camii avlusunda yaralı keçiyi teslim alarak gerekli müdahaleyi başlattı.

Yapılan ilk kontrollerde, keçinin her iki arka bacağının kırıldığı belirlendi. DKMP ekipleri, dağ keçisinin tedavisine kısa sürede başladı ve sağlığına kavuşması için çalışmalara devam ediyor.