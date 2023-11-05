Hakkari’de sağanak yağış sonrası çamur olan caddeler belediye görevlileri tarafından yıkanarak temizlendi.

Cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak Cumhuriyet ve Bulvar caddelerini temizledi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yağışların durmasının ardından oluşan çamur ve atıkları temizledi. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, hava şartları müsait oldukça temizlik çalışmalarının süreceğini ifade ettiler. Yetkililer, “Valimizin talimatları doğrultusunda aşırı yağış sonrası oluşan çamur ve diğer atıkları temizliyoruz. Çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahalle yollarını kademeli bir şekilde yıkamadan geçiriyoruz” dediler.