Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde yaban domuzları bağ ve bahçelere zarar verdi.

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde yaban domuzları bağ ve bahçelere zarar verdi.

Hakkari’nin en verimli arazilerine sahip Merzan Mahallesi’ndeki bağ ve bahçeler, adeta domuz istilasına uğradı. Kısa süre öncesine kadar dağlarda tek tük görülen domuzlar, yerleşim alanlarına kadar inip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başladı.

Merzan Mahallesi sakinleri, sürüler halinde dolaşmaya başlayan domuzların tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek, “Sebze bahçelerimizde ürün hasat edemez duruma geldik. Domuz sürüsü girdiği bahçeye büyük zarar veriyor. Eskiden tarımda en büyük sıkıntı çekirge sürüleriydi, şimdi domuz sürüleri oldu. O kadar zarar veriyor ki, toplu ve bilinçli mücadele olmadan baş etmenin imkanı yok. Tarımla uğraşan herkes adeta diken üstündedir. Domuzlar sadece ürünü yemiyor, girdiği her bahçeyi adeta talan ediyor. Hasat için bahçelerine giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, eskiden insan görünce kaçan domuzlar artık kaçmak yerine saldırmaya başlıyor. Yukarı ve Aşağı Merzan mahallelerine musallat olan domuzlara yetkililerin bir çare bulması gerekir" dediler.

Merzan Mahallesi Muhtarı Cemil Çetin de, tarım alanlarına zarar veren domuz sürüsüne bir çare bulunması için ilgili tüm birimlere müracaatta bulunduklarını söyledi.