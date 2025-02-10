Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan otomobil köprü kenarında asılı kaldı. Dereye düşmekten kurtulan araçtaki vatandaşlar, kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğlen saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Güvenli köyü yolunda meydana geldi. Mustafa Düzen idaresindeki 19 BE 413 plakalı Citroen marka otomobil, gizli buzlanmadan dolayı virajı alamayarak köprüden düştü. Büyük bir ağacın kökleri ve taş nedeniyle asılı kalan araç dereye düşmekten kurtuldu. Araçtaki vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, o sırada Güvenli köyüne gezmeye giden doğa gözlemcisi ve "Gezgin Öğretmen" olarak tanınan Ümit Bartın kazazedelerin yardımına koşarak, ekiplerden yardım istedi. Bartın, köprüden düşen aracı kayıt altına da aldı.

Ölümden döndüklerini belirten sürücü Mustafa Düzen, köprüden daha önce virajı alamamış birçok aracın düştüğünü belirterek, bu tür durumların yaşanmaması için köprü kenarlarına bariyer yapılmasını istedi.