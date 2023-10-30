Hakkari Üniversitesinde görevli fotoğrafçı Rıdvan Dalmaz tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Üç Kuşak Hakkari" fotoğraf sergisi açıldı.

Tarihi Meydan Medresesi’nde açılan sergide üç kuşaktan kişilerin bulunduğu 24 fotoğraf yer aldı. Sergiyi gezen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, proje koordinatörü Doç. Dr. Mesut Sert’ten bilgi alarak fotoğrafları inceledi. Doç. Dr. Mesut Ser, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Üç Kuşak Hakkari projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, kentte seçtikleri 10 aileyle yaptıkları sözlü tarih görüşmelerinden hareketle hazırladıkları sergide kuşaklar arasındaki değişimleri izlemeye çalıştıklarını söyledi.

Serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve akademik personel katıldı.