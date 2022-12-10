Edinilen bilgiye göre, kaza, Hakkari-Van karayolu Çanaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 KB 1992 Ford Fiesta marka otomobil 30 T 0038 Renault Megan Marka ticari taksi kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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