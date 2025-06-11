Hakkari İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2025 yılı yatırım programı kapsamında, merkeze bağlı Akbulut köyünde başlatılan yol asfaltlama çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 9 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla birlikte köy halkı daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu. İl Özel İdaresi ekipleri, bir yandan yeni köy ve yayla yollarını açarken, diğer yandan mevcut yolları iyileştirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Zorlu coğrafi şatlara rağmen büyük bir özveriyle yürütülen bu çalışmalar, kırsal kalkınmaya da önemli katkılar sağlıyor.

Yetkililer, yapılan yatırımlar sayesinde kırsalda ulaşımın daha kolay ve güvenli hale geleceğini, bunun da bölge halkının günlük yaşamını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.