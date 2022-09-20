Hakkari’de El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı hazırlığındayken güvenlik kameralarına yakalanan teröristlere yönelik, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenlendi. Polisin ’teslim olun’ çağrısına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Hakkari’de menfeze El Yapımı Patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 PKK’lı teröristten 2’si, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı.

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