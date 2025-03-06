Hakkari’nin Gazi Mahallesi yolunda bulunan kayalık alandan taşların düşmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri harekete geçti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkasındaki kayalıklardan kopan taşların yola düşmesi vatandaşları tedirgin etti. Olayın bildirilmesi üzerine Hakkari Belediyesine bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, taş düşme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü bir şekilde kapattı. İtfaiye ekipleri ise olay yerine getirdikleri merdivenli araç yardımıyla kayalık alana çıkarak düşme riski taşıyan taşları kontrollü bir şekilde indirdi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu muhtemel bir kazanın önüne geçilmiş oldu.