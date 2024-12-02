Hakkari’de yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan kar kütlesi ve buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.

Vinçle okul, cami, hastaneler ve kamuya ait binalar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu binaların saçaklarında oluşan buzları kazma ve küreklerle kıran itfaiye ekibi, gelen ihbarları ise anında değerlendiriyor. 26 Kasım’da yağan yoğun kar ve ardından etkili olan soğuk havanın hakim olduğu Hakkari’de çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden buz sarkıtları, vincin sepetine çıkıp itfaiye ekibi tarafından kazma ve küreklerle temizleniyor.