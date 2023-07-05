Hakkari’de bulunan çeşitli zincir marketlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, ilgili işletmelere para cezası uygulandı.

Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketler büyük bir titizlikle denetleniyor. Yapılan denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürün satışının yapıldığı tespit edildi. İşletmelere gerekli uyarılar yapılarak, gerekli idari para cezası verildi.

Tarihi geçmiş ürünler, zabıta ekipleri tarafından kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Depin bölgesinde imha edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.