Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beybun Sanat Topluluğu tarafından "Şükrü Erbaş Söyleşi ve İmza Töreni" düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beybun Sanat Topluluğu tarafından "Şükrü Erbaş Söyleşi ve İmza Töreni" düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş; öğrencilere dil konusunda kendilerini geliştirmelerini isteyerek, “Bu dönemleri muhakkak çok iyi değerlendirin ve kişisel gelişiminizi önemseyin ve çok üzerinde durun. Unutmayın ki hiçbir şey yokken söz vardı. Söz söyleyebilmek hayal dünyamızda o kurguyu yapabilmek ve onu kelimelere dökebilmek değerlidir. Bunun da kendimizi geliştirmekle mümkün olacağını unutmayalım. Emeği geçen ve programa katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Söyleşide şair olma yolunda yaşamına etki eden anılarını paylaşan Şair Şükrü Erbaş ise "Henüz televizyonların, telefonların hayatımıza girmediği bir ortamda 21 yaşıma kadar ben görsel bir dünyadan uzak, sözel bir dünyanın içerisinde evlerde uzun kış gecelerinde yaşlı kadınların, halaların, teyzelerin, ninelerin anlattığı, daha sonraki yıllarda okuduğum kitaplarda da karşılaştığım yani bin bir gece masallarında, kısa hikâyelerde karşılaştığım bir ortamda büyüdüm. Benim çocuk kalbimi, aklımı ve hayal hanemi bunlar oluşturdu. Uzun kış gecelerinde gaz lambalarının duvarlara düşürdüğü kocaman gölgelerin oluşturduğu bir büyü içerisinde büyüdüm. Sözel bir dünyanın içinde benim hayal hanem oluştu. Ben o masallarla birlikte Şehrazat oldum, Şehriyar oldum, Mecnun oldum, Leyla oldum, Köroğlu destanları ile Köroğlu oldum. Teknolojinin olmadığı bir köyde kalbiniz kocaman kocaman olmaya başlıyor” dedi.

Söyleşi, Şair Şürkü Erbaş’ın şiirlerini okuması, karşılıklı sohbet ve müzik dinletisi ile devam etti. Yoğun ilgi gören program, Şair Şükrü Erbaş’ın “İnsan Bir Eksik Sözdür” kitabının imza töreni ile sona erdi.