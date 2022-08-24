Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ve bir grup vatandaş, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı’nın açılmasını istedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ve bir grup vatandaş, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı’nın açılmasını istedi.

Şemdinli Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için basın açıklaması düzenledi. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Tekin, “Şemdinli’nin Alan bölgesinde İran ile bir sınır kapısının açılması durumunda bölgeye ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı kesindir. 70 bin nüfusu barındıran Şemdinli ve Derecik halkı tek geçim kaynakları olan bu sınır kapısının artık açılmasını istiyor. Geçim sıkıntısından dolayı kaçak yollarla sınırı geçip ailesinin yaşamını idame etmek için kaçakçılık yapmak zorunda kalan gençlerimiz hayatlarından oldu. Özellikle Derecik ilçemiz başta olmak üzere bölge il ve ilçelerin hemen hemen her ailenin karşı tarafta akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Bir taziye veya ziyaret için bir kişi köyünün hemen karşısında sınırın diğer tarafında bulunan köye gitmek istediğinde yarım saatlik yolu geçebiliyorken, şuanda 16 saatlik yolu kullanmak zorunda kalmaktadır. Sınır kapılarının açılması en önemli yatırımlardan biri olacaktır. Halkımızın sınır derenin hemen diğer tarafında olan akrabalarının ziyaretine gidebilmesi ve en önemlisi bölgenin kalkınması ve halkın tek geçim kaynağı olan sınır ticaretinin geliştirilmesi için Derecik Sınır Kapısının biran evvel açılması, bütün bölge halkının beklentisi ve arzusudur” dedi.

“İmza kampanyamızı bugün itibarı ile Şemdinli ilçemizde kurulan stantlarımızda başlatıyoruz”

Bölgenin geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, büyük âlimlerin yetiştiği, medrese kültürü olan, Orta Doğu ile Batıyı birleştiren tarihi İpekyolu güzergâhında olan bir bölge olduğunu anlatan Tekin, "İki ülkeye sınırı olan, coğrafi konumu itibariyle çok avantajlı bir konumdadır. Bildiğiniz gibi dünyada sınır iller, bağlı oldukları ülkenin en zengin illeri konumundadır. Bugün Türkiye’deki sınır illerimize de bakıldığında ülkemizin en zengin bölgeleri konumundadır. Buradan, tekrar yetkililere seslenmek istiyoruz. Sınır bölgelerinin iki yanında kalan iki ülke, iki akraba halkın bölgesel ihtiyaçlarının karşılanması, halkın tüm ihtiyaçlarının karşılıklı temini, güven ortamının da artmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Tekin, konuşmasını, "Bu talebimize ilişkin imza kampanyamızı bugün itibarı ile Şemdinli ilçemizde kurulan stantlarımızda başlatıyoruz. Aynı zamanda Derecik ilçemizde de imza kampanyamızı sürdüreceğiz. Bu anlamda katkı sunan bütün kurum, kuruluş ve bireylere şimdiden teşekkür eder, çağrımızın olumlu sonuç almasını umut ediyoruz" diye bitirdi.

Basın açıklamasına, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna, siyasi parti temsilcileri ve muhtarları da katıldı.