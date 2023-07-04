Hakkari’nin Geçimli köyü sakinlerinin uykularını kaçıran sivrisineklere karşı belediye ekipleri tarafından ilaçlama çalışması başlatıldı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Geçimli köyünde son günlerde sayıları artan sivrisineklerle mücadele başlatıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar’ın girişimleri sonucu Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı. Köy sakinlerinden Dilan Ölmez, belediye ekiplerinin köylerinde ilaçlama çalışması yaptığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ölmez, "Sivrisinekler yüzünde günlerce dışarı çıkamaz olduk. Kapı ve pencerelerimizi açamadık. Kadın ve çocukların vücutlarındaki sivrisinek izleri halen bulunuyor. Durumu İl Özel İdaresi Genel Sekteri olan Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar’a bildirdik. Allah razı olsun, hemen belediye ilaçlama ekiplerini köyümüze yönlendirdi. İlaçlamayla sivrisinek sayısında azalma yaşandı. Haftada bir ilaçlamanın yapılması ricasında bulunuyoruz" dedi.