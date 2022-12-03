Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Nedim Korkmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Nedim Korkmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gazi Mahallesi H. İsmail Demirci Camisinde şehit Hakkarili Topçu Uzman Çavuş nedim Korkmaz için okutulan Mevlid-i Şerif okutuldu. Hakkari Müftülüğü İmam hatipleri tarafından okunan Mevlid-İ Şerif programına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu, Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Kanaat önderleri Fatih Keskin, Timur Yoldaş, Ayhan Tunç, şehidin ailesi, jandarma, emniyet teşkilatı, bazı kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, “Şehidimizin ruhu şad ,mekanı cennet olsun” dedi.