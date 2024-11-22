Hakkari Valisi Ali Çelik’in katılımıyla Halime Hatun Anaokulunda ‘Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ açıldı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca kabul edilen “Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi”, Yüksekova’nın ardından Hakkari il merkezinde de açıldı. Bölgede farklı tarihlerde terör örgütünün şehit ettiği çocuklar adına kurulumu gerçekleştirilen ‘Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’nin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, “Bu bölgedeki şehitlerimizin tek suçu, bayrağını ve vatanını sevmekti. Hakkari ilimiz genelinde, daha isimsiz olan ve terörün şehit ettiği 97 çocuk ve bebek şehidimiz var. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız sayesinde, artık buralarda huzur var. Valimiz sayesinde Hakkari’nin her karışında, el ele omuz omuza en huzurlu dönem yaşanıyor. Şehit kanlarıyla sulanmış buralarda, al bayrağımız dalgalanıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklarımızın gözyaşı dökmesini değil tebessüm etmesini istiyoruz. Kütüphane projemizin hikayesi de böyle çıktı. Şırnak’ta 2, Hakkari’de de 2 kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerimizde kitaplardan ziyade, oyuncak bebeklerimiz var. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın sizlere selamlarını getirdim. Bu projemize olan destekleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik ise Yeşeren Gençlik Derneği tarafından İçişleri Bakanlığına sunularak kabul edilen proje ile Hakkari’deki iki okula birer kütüphane yapıldığını belirterek, “Malumunuz olduğu üzere biri Hakkari’de, diğeri ise Yüksekova’da kurulumu tamamlanan bu kütüphanelerin açılışlarını, müşavirimiz ve başkanımız, şehit ailelerimiz ve il protokolünün katılımlarıyla miniklerimizin istifadesine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından çocuklarla beraber kütüphaneyi gezerek, şehit ve gazi yakınlarına çeşitli hediyeler takdim etti.