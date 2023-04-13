Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.

Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğretmenevinde verilen yemek, Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Allah ve Peygamber katında en yüce makamın şehitlerin makamı olduğunu belirterek, “Onlar bu vatan, bu bayrak için şehit oldular. Biz ülke olarak, millet olarak en çok şehit veren milletlerden biriyiz” dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle yakında ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yemeğe Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Halil İbrahim Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.