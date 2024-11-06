Hakkari’de şehir içerisindeki cadde ve sokaklara trafik yönlendirme levhaları dikildi.

Karayolları 114. Şube Şefliği ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kentin birçok noktasına eksiklik olduğu değerlendirilen levhalar dikildi. Trafik yönlendirme levhaları Medeni Sancar, Hastane Kavşağı ile bazı cadde ve sokaklara trafik tanzim ve trafik işaret levhaları yapıldı.

Trafik yönlendirme levha çalışmalarının 76 ayrı noktada kademeli olarak devam edeceği belirtirken, sürücüler ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı.