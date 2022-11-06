Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri güvenlik noktalarında Sarı Ömer örümceğine karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri güvenlik noktalarında Sarı Ömer örümceğine karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Daha sağlıklı bir Hakkari için ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kentin değişik noktalarında bulunan güvenlik noktalarında Sarı Ömer örümceği ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Belediye yetkilileri ilaçlama çalışmalarının birçok noktada devam ettiğini belirttiler.