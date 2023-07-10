Hakkari Belediyesinin vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Özdemirler Sokağında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Hakkari Belediyesinin kentin birçok noktasında başlattığı araç trafiğine kapalı, vatandaşların uğrak yerleri olan sokakları ’Sanat Sokağı’na dönüştürme çalışmaları sürüyor. Kentin en işlek ve vatandaşların en çok uğradığı sokaklardan biri olan Özdemirler Sokağı’nın ’Sanat Sokağı’na dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünce bir süre önce zemini güçlendirmek ve sokaktaki su sızıntılarını önlemek için sokak baştan sona begonit taşı ile döşendi. Yol ve kaldırımdaki yağmur ile yüzeysel suların drenajı için ızgara kanal yapıldı. Belediye yetkilileri, kentteki sanat sokağı çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.