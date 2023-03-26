Hakkari’de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çiğköfte fiyatlarının düşmesi vatandaşı sevindirdi.

Hakkari’de Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiğköfte, bu Ramazan ayında da usta eller tarafından yoğrularak satışı yapılıyor. Gelecek talebe cevap vermek için hazırlık yapan esnaf, yaptıkları çiğköfteleri paketleyerek seyyar tezgahlarda satışa sundu. Ramazan ayı öncesinde çiğköfte satış yerlerinde bir porsiyonu 80 liradan satılırken, seyyar tezgâhlarda ise 15 ila 25 liradan satılması vatandaşı sevindirdi.

Rekabetin dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdüğünü belirten vatandaşlar, fiyatların düşmesi sayesinde çiğköfte almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, "Birçok ünlü firmanın çiğköfte şubesi Hakkari’de bulunuyor. Bir porsiyon çiğköfte fiyatı 80 ila 100 lira arasında değişiyordu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ev yapımı çiğköfte tezgahlarda yerini aldı. Daha önceden hazırlanan paketlerin 15 ila 25 lira arasında satılması bizleri sevindirmiştir" şeklinde konuştular.