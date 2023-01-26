Hakkarililer üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Hakkarililer üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Hakkari İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii’nde bir program düzenlendi. Camilere akın eden Hakkarililer, geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, verdiği vaazda, "Bu gece çok rağbet edilen Allahu tealanın duaları kabul ettiği, tövbe edenlerin tövbesini kabul etmiş olduğu bir gecedir. Her gün bizim ömrümüzden birer yaprak eksiliyor. Acaba bir sonraki üç aylara ulaşabilecek miyiz, ulaşamayacak mıyız? Daha geçen yıl aramızda olup da şu an aramızda olmayan nice kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu vesileyle üç aylarımızı, bu mübarek geceleri, bu kıymetli anları değerlendirmek, boş geçirmemek lazım" dedi. Okutulan Mevlid-i Şerife çok sayıda vatandaş iştirak etti. Programın ardından ikramlar yapıldı.