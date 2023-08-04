Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava sinema günlerinde aileler çocuklarıyla birlikte "Rafadan Tayfa 3" filmini izledi.

Kent Park’ta düzenlenen kültür etkinlikleri devam ediyor. Haftanın 4 günü vatandaşlara yönelik düzenlenecek etkinliklerde farklı programlar yer alıyor. Akşam saatlerinde Kent Park’a akın eden vatandaşlar, belediyenin kurduğu dev ekranda "Rafadan Tayfa 3" adlı filmini izledi.

Belediyenin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği etkinliklerin kent merkezine renk kattığını ifade eden vatandaşlar, bu güzel programdan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.