Hakkari Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından pastane ve dönerciler denetlendi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri kentte bulunan tüm pastane imalathaneleri ile dönercileri denetledi. Hijyen kuralarına uymayan bazı işletmelere ise cezai işlem uygulanarak gerekli uyarılar yapıldı. Denetim ekipleri, "Gıda hijyen ekibimiz yıl boyunca denetimlerine devam ediyor. Özellikle işletmelerin imalathanelerde denetimlerimiz sürüyor. Halk sağlığı bizlere emanet. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.