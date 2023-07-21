Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve RAM İşbirliği ile ‘Özel Eğitim Farkındalığını Artırma Kursu’ düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen kursa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ve çeşitli okulların özel eğitim öğretmenleri ile rehberlik/psikolojik danışmanları katıldı. Kursun açılış konuşmasını yapan Müdür Gür, özel eğitimin dünyada gittikçe gelişen önemli bir alan olduğunu belirterek, “Düzenlediğimiz bu kurs programıyla özel eğitim konusunda, toplumumuzun her kesiminden bireylerin bilgi ve duyarlılığını arttırmayı hedefledik. Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı uzmanlarımız ve alan öğretmenlerimizin işbirliğinde hazırlanmış olan bu kursumuzda, katılımcılarımız özel eğitim uygulamalarının işleyişi hakkında önemli bilgiler edinecekler. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Valimiz İdris Akbıyık’ın himayelerinde, ilimizde 776 öğrencimizi refakatçi eşliğinde taşımalı hizmet bünyesinde temel yaşam becerileri eğitimiyle buluşturuyoruz. Özel eğitimin her alanında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Özellikle özel eğitim sınıfları ve kurumlarımızla gurur duyulacak bir seviyeye geldik. Bu vesileyle kursumuzun düzenlenmesinde emeği geçen tüm yönetici, öğretmenlerimize ve buraya gelerek bu ulvi farkındalık eğitiminden yararlanan siz kıymetli katılımcılarımıza teşekkür ediyor, kursumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.