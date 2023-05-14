Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin başlamasıyla Hakkari’deki 186 bin 155 seçmen de sandık başına gitti.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için oy kullanma işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Yeni dönem Hakkari milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimler için Hakkari genelinde 186 bin 155 seçmen 593 sandıkta oy kullanmaya başladı. Bu sandıkların 178’i Hakkari merkezde, 250’si Yüksekova’da, 84’ü Şemdinli’de, 36’sı Çukurca’da ve 45’i ise Derecik ilçesinde kuruldu.

Oy verme işleminin başlamasıyla Hakkarili seçmenler sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Güvenlik güçlerinin sandık çevrelerinde tedbir aldığı kentteki seçimlerde şu ana kadar olumsuz bir durum gözlemlenmedi.