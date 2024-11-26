Hakkari’de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde devam edecek yoğun kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi sebebiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde yüksek eğitim kurumları, özel kreş ve özel anaokulları, halk eğitimi merkezi kursları rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi özel ilk ortaokul ve lise dereceli eğitim kursları ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.