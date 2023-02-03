Hakkari’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesi "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik Protokol" gereği okul güvenliği konulu toplantı gerçekleştirildi.

Hakkari’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesi "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik Protokol" gereği okul güvenliği konulu toplantı gerçekleştirildi.

Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan işbirliği protokolüyle okullara, anlık güvenlik desteği sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Talha Battal, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “2022-2023 eğitim öğretim yılı başlarken yaptığımız toplantıda belirtilen hususlar, bu dönemde de uygulanmasına devam edilecektir. İçişleri Bakanlığımız, bu çerçevede ‘Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın, Yaya Yolunu Kullan Güvende Kal ve Trafik Dedektifleri’ gibi bazı projeler yürüttü. Bu projelerle çocuklarımızda farkındalık ve şuur oluşturmaya devam edilecek. Çocuklarımızın güvenliği, okulun huzuru, her şeyden önemli. Birinci dönemde, okullarımız risk gruplarına ayrılarak Emniyet Müdürlüğümüzce personel görevlendirmeleri yapılmıştı. Bu uygulamaya devam edilecektir. Okul çevresindeki kafeler veya zararlı ürün satan yerlerde, polis ve jandarmamız gereken tedbirleri alıyor ve almaya devam edecek. Taşıma yapan okul servis araçlarının denetimlerinde, ilgili mevzuattaki kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. Bu konuda da emniyetimiz ve jandarmamız gerekli kontrolleri yaptılar, yine yapacaklardır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün de bir konuşma yaptığı toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerle son buldu.