Hakkari’de yapılan etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor hem de matematik dersini severek öğreniyor.

Hakkari’de yapılan etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor hem de matematik dersini severek öğreniyor.

23 Nisan İlk ve Ortaokulu ailesi, "Matematik Seferberliği" bünyesinde hazırladıkları "Matematiğin Tarihsel Gelişimi" adlı tiyatro etkinliğiyle matematiğe karşı olumlu bir bakış açısı geliştirdi. Etkinliği beğeniyle izleyen ve matematiğin aslında korkulmayacak bir ders olmadığını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Valimiz İdris Akbıyık’ın ilimiz eğitimine sundukları maddi ve manevi destekler sayesinde bugünlerde yerel ve ulusal basında ilimizin eğitimine dair olumlu ve güzel haberlerin sık sık yer aldığına mutlulukla şahit olmaktayız. Bu çalışmaların güzel bir örneğini de bugün bu okulumuzda yaşadık. Okulumuz, matematiğin günlük yaşamdaki yerini ve inşasını, öğrencilerin daha iyi anlaması ve içselleştirilmesi adına ‘Matematiğin Tarihsel Gelişimi’ adlı tiyatro çalışmalarını sergilediler. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlandıran bu yeni tekniklerin öğrencilerimizdeki olumlu yansımalarını görüyorum. Çocukların ‘başaramam’ gibi önyargılarını kıran, korkulduğu için uzak durulan sayılar ve işlemleri, müziğin ve tiyatronun evrensel potasında eritip oyunlaştırarak eğlenceli hale getiren öğretmenlerimizi ve etkinlikte rol alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.