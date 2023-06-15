Hakkari Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden ‘Gelecek Seçimlerine Destek’ projesi bünyesinde "Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi" düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen kongreye Hakkari Üniversite akademik personeli ile yerli ve yabancı birçok akademisyen katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından proje koordinatörleri Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay ve Öğretim Görevlisi Ali Can Gözcü tarafından proje değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.

Proje değerlendirme sunumunun ardından Prof. Dr. Zafer Şahin’in moderatörlüğünde “Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı”na geçildi.

Ayrıca kongre bünyesinde akşam saatlerinde doğa fotoğrafçısı olan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman’ın hazırladığı "Dağdan Öte Hakkari" adlı fotoğraf sergisi ve Hakkari Sanat Topluluğu tarafından “Kültür Gecesi” adlı programın düzenleneceği bildirildi.