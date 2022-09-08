Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda ve Kontrol Birimi tarafından lokanta imalathaneleri ve döner salonlarına yönelik periyodik denetimler sürüyor.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda ve Kontrol Birimi tarafından lokanta imalathaneleri ve döner salonlarına yönelik periyodik denetimler sürüyor.

Zabıta ve Gıda ve Kontrol Birimi ekipleri, işletmelere ait kullanım alanının temizliği, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğu ve muhafazası, çevre temizliği ve sosyal tesislerin kullanışlılığını kontrol etti. Ekipler, denetim esnasında işletme sahiplerini personel hijyeni, saklama koşulları ve genel hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirerek, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu.

Zabıta Müdürü Adil Demir, tüm işletmelere yönelik periyodik denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.