Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 97 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 97 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı köy ve mezra yollarının kapanmasına neden oldu. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar yağışı ise vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar göz gözü görmediği kar yağışı altında bir taraftan hatıra fotoğrafı çektirdi bir taraftan ise çocuklarıyla birlikte gezmeye devam ettiler.

Yavuz Tosun isimli vatandaş, Hakkari’ye karın bu yıl 1,5 ay geç yağdığını söyleyerek, camilerde yapılan duaların kabul olduğunu ifade etti.

İl özel idaresi yetkilileri ise merkezde 1 köy ve 1 mezra, Derecik’te 1 köy ve 2 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 69 mezra yolu olmak üzere 92 yerleşim yerinin kapandığını duyurdu. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.