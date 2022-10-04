Programa, Noter Vekili Serdar Kundakçı ve kurum personelleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda bin 20 kişi arasında noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 12 kişi, işlemlerin ardından işe başlayacak.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde istihdam edilecek 12 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

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