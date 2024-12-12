Hakkari’de kış hazırlıkları kapsamında köy ve mezra yollarında yürütülen genişletme ve stabilize çalışmalar hızla devam ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projeler çerçevesinde, 2024 yılı boyunca Hakkari genelinde 90 kilometre stabilize yol yapılırken, 118 kilometre yol ise genişletildi. Ayrıca, su taşkınlarını önlemek amacıyla belirli noktalara büz ve menfezler döşendi. Gerçekleştirilen bu çalışmalarla yol standartları iyileştirilerek kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunuldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında da köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca İl Özel İdaresi, 2024 yılında kendi imkanlarıyla ürettiği sıcak asfaltla il genelindeki 33,3 kilometre köy yolunu BSK asfalt (Bitümlü Sıcak Karışım) ile kaplarken, 29 kilometre yeni yol yaptı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde köy yollarının kış şartlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesi sağlandı.