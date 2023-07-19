Hakkari’nin Gazi Mahallesi’ndeki bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Veysi Karaman’a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı. İtfaiye ekibinin hızlı davranması ve mahalle sakinlerinin de yardımı ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Veysi Karaman isimli vatandaşa ait odunluk kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.