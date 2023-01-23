Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatilinde; "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alandaki ücretsiz kurslarını bünyesinde barındıran ‘Kış Okulları’ Hakkari’de de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatilinde; "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alandaki ücretsiz kurslarını bünyesinde barındıran ‘Kış Okulları’ Hakkari’de de başladı.

Yarıyı tatilinde açılan “Kış Okulları” ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatlarıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan ‘Yaz Okulları’nın velilerden gelen yoğun talep üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Bakanlığımız, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de bu çerçeveyi genişleterek bu yıl ilk kez kış döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslarla ‘Kış Okulları’nı başlattı. Kış Okullarımızı, 21 Ocak’ta başlattık ve 5 Şubat Pazar gününe kadar da devam edecek. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarımızda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerimiz için 5 grupta etkinlik yapılıyor. Öğrencilerimiz, bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılıyor. İki kursa katılan bir öğrencimiz, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak. Bilim ve Sanat Merkezlerimizdeki (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında da atölye programı başlattık. Yarıyıl tatiline özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanımına sunuldu. Matematik dersleri için ‘Matematik ile Eğlenceli Kış’, İngilizce dersleri için ‘Winter Fun with English’ olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi öğrencilerimizle buluştu. Bu çalışmalardaki amacımız; hem öğrencilerimizin ara tatillerini aktif dinlenebilmelerini sağlamak hem de öğrencilerimizin özgüvenlerini yüksek tutarak sosyal ilişkilerde iyi olmalarını, sporu, sanatı ve bilimi seven bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Böylelikle öğrencilerimizin, bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanmaları hedefliyoruz” dedi.