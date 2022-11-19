Hakkari Belediyesi tarafından şehrin güzelliğini bozan barakalar kaldırdı.

Hakkari Belediyesi tarafından şehrin güzelliğini bozan barakalar kaldırdı.

Beyyurdu Barajı kenarında doğa yürüyüşü Beyyurdu Barajı kenarında doğa yürüyüşü

Hakkari’de, kentin görünümünü bozan barakalar tek tek kaldırılıyor. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Mukaddes Akar Caddesi üzerinde bulunan imarı işgal eden, şehrin güzelliğini bozan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm barakaları kaldırdı. Kentin halen bazı noktalarında bulunan baraka sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, kentte baraka bırakmayacaklarını söyledi.