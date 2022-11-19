Hakkari Belediyesi tarafından şehrin güzelliğini bozan barakalar kaldırdı.

Hakkari Belediyesi tarafından şehrin güzelliğini bozan barakalar kaldırdı.

Hakkari’de, kentin görünümünü bozan barakalar tek tek kaldırılıyor. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Mukaddes Akar Caddesi üzerinde bulunan imarı işgal eden, şehrin güzelliğini bozan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm barakaları kaldırdı. Kentin halen bazı noktalarında bulunan baraka sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, kentte baraka bırakmayacaklarını söyledi.