Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala denetimlerine hız verdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kasap ve şarküterileri denetledi. Kasaplara yönelik yapılan denetimlerde; iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, üretim alanlarının kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu şartları denetlendi. Zabıta yetkilileri, halkın sağlığı için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.