Hakkari’de 92 bin öğrenci bugün itibariyle karnelerini alarak tatile girdi.

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan Vali Yardımcısı Talha Battal, öğrencilerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Tatilde dinlenin, eğlenin ve tabi bol bol da kitap okuyun. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise anne ve babalara uyarılarda bulunarak, “Yaşam, çok uzun soluklu çok renkli, çok değişik ve her yanıyla fırsatlar üretebilen bir süreçtir. Yeter ki evlatlarımız, kendilerine inanıp güvensinler; o özgüveni yakaladıktan sonra da başaramayacakları hiçbir şey olmayacaktır. Bu vesileyle her zaman himayelerini gördüğümüz tam bir öğretmen ve eğitim sevdalısı Valimiz İdris Akbıyık Beyefendiye şükranlarımı sunarken, başta eğitim ailemize ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimizin mutlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.