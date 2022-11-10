Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık’ın başkanlığında ‘Karla Mücadele Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık’ın başkanlığında ‘Karla Mücadele Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.

Karla mücadele çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, Hakkari’nin Türkiye’de en çok karın yağdığı bölgelerden biri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Özelikle kar ve kışla mücadelede işbirliği ve hazırlıklarımızı bir daha gözden geçireceğiz. Bir daha gözden geçirip kışa hazırlıklı gireceğiz. Farklı afet durumlarında da her kurum hazırlıklı olacak. İnşallah kışı da hep beraber kazasız belasız atlatacağız. Ayrıca kaymakamlarımızla yapmış olduğumuz altyapı ve üstyapı konularını konuşacağız. Ne kadar başarılı olduğumuzu tekrar gözden geçireceğiz” dedi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkan yardımcıları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.