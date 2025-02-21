Hakkari’de 3 çocuk babası Şükrü Kurt’un sahibi olduğu mobilya atölyesinin çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Hakkari’de iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gazi Mahallesi Avukat Muhsin Zeydan Caddesi’nde bulunan Şükrü Kurt’a ait mobilya atölyesinin çatısı, gece yarısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Üç çocuk babası Şükrü Kurt, geçim kaynağı olan atölyesinin yıkılmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Burası benim tek geçim kaynağım. İki milyon liralık zararım var ve ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.