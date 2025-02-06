Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 168 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği kentte, belediye ekipleri de birçok noktada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla kaplanan caddeler kürekli kar timleri tarafından temizlenirken, kent merkezinde kar kalınlığı ise 40 santimetreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 66 köy ve 102 mezra yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı, yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.