Hakkari’nin Derecik ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Başaklı köyü civarında meydana geldi. H.T. yönetimindeki06 EGF 928 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.T.’nin vücudundaki kırıklar dolayı Van’a sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.