Hakkari’de yaptığı birbirinde güzel etkinliklerle adında sıkça söz ettiren kültür sanat ve eğitim derneği bu defa da ’bütün kadınlar toplandık’ sloganı ile ücretsiz olarak ’’kadınlar matinesi’’ düzenledi.

Hakkari’de yaptığı birbirinde güzel etkinliklerle adında sıkça söz ettiren kültür sanat ve eğitim derneği bu defa da ’bütün kadınlar toplandık’ sloganı ile ücretsiz olarak ’’kadınlar matinesi’’ düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede düzenlenen etkinliğe kadınlar çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı Ersin Baran ve ekibinin sahne aldığı etkinlikte canlı müzik dinletisi, yarışmalar ve ikramlar yapıldı. Hakkari’de iki yıldır faaliyet gösteren kültür sanat ve eğitim derneği düzenlediği etkinliklerle Hakkarili kadınlara alternatif kültürel, sanatsal ve sosyal bir ortam sağlıyor. Dernek Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, çıktıkları bu yolda yerli esnafların, işadamlarının ve Hakkarilerin yapılan etkinlik ve faaliyetlere ilgi ve desteklerinin arttığını söyledi. Yerelde olan bu desteğin Hakkari adına çok önemli olduğunu söyleyen sağlam, Hakkari’nin Türkiye’de bulunan bir çok ille eş değerde etkinliklerle buluşmasında kamu kurumlarının yaptığı faaliyetlere ek olarak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Toplumun farklı kesimlerinde ihtiyaç duyulan ya da eksik olduğu düşünülen faaliyetlerle Hakkari’de yaşayan insanları buluşturacaklarını ve kent genelinde kadın ve çocuklar üzerine çalışmalarımız olacak. Etkinliğin gerçekleşmesinde Hakkari esnafının katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar ise bu güzel ortamı hazırlayanlara teşekkür ederek, burada çocukları ile beraber doyasıya eğlendiklerini söylediler.