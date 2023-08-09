Hakkari’de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Öğretmenevinde Vali Yardımcısı Talha Battal başkanlığında yapılan toplantıda, Psikolog Kemal Özer tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunumda; kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Hakkari özelinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu, aile içi kadına karşı şiddet olayları, kayıt ve risk değerlendirme formunda yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen vakalar hakkında önerilen özel tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, 2022-2025 yılları kapsayacak 4. Ulusal Eylem Planı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması hakkında komisyonuna bilgi verildi.

Ayrıca sunumda “Kadına El Kalkamaz” mottosu ile il genelinde 40 bin erkeğe eğitim ve konu ile ilgili broşür dağıtımı hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Cumhuriyet Savcısı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hakkâri Üniversitesi, Hakkari Belediyesi, İl Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, İl Göç İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.