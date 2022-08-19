İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği ve bu konudaki bilincin artırılması amacıyla ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ sloganıyla hazırlanan broşür, Hakkari’de de erkeklere dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği ve bu konudaki bilincin artırılması amacıyla ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ sloganıyla hazırlanan broşür, Hakkari’de de erkeklere dağıtıldı.

Kadına şiddetin önüne geçmek ve bu konudaki duyarlılığı arttırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ sloganıyla hazırlanan broşür erkeklere dağıtılarak mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Bu çerçevede etkinlik düzenleyen Hakkari Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında stant kurarak broşür dağıttı. Görevli personeller tarafından erkeklere aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.