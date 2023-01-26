Hakkari’de polis ve zabıta ekiplerince ortaklaşa kaçak sigara denetimi yapıldı.

Hakkari’de polis ve zabıta ekiplerince ortaklaşa kaçak sigara denetimi yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından market, büfe, depo gibi yerler ile tezgâh altı, sokaklar ve diğer açık alanlarda kaçak sigara satışı yapmaya çalışan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Sigara satışı yapan iş yerlerini denetleyen ekipler, kaçak sigara satılmaması konusunda uyarılarda bulundular. Hakkari polisi ve zabıta ekipleri, kaçak tütün ve sigara mamullerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.